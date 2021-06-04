В Вологде оштрафовали предпринимателя, поставившего некачественное мясо для питания детей

04.06.2021 [Общество]

В Вологде суд оштрафовал предпринимателя за поставку недоброкачественных продуктов для МАУ «Центр социального питания».

«В августе 2020 года предприниматель передал на склад ООО „Продресурс“ мясные и мясосодержащие полуфабрикаты в количестве 227,2 кг. МАУ „Центр социального питания“ сообщило предпринимателю о наличий претензий по поводу качества поставленного мяса, при визуальном осмотре которого были выявлены признаки недоброкачественности: неприятный запах — кислый, состояние жира — имеет зеленый оттенок, по виду отдельные куски напоминают части внутренних органов, процент жировой ткани более 20%, поверхность мяса липкая, консистенция мяса дряхлая, при надавливании пальцем ямка не выравнивается», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Лабораторная экспертиза показала, что образец продукции, переданный для исследования, не отвечает требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Центр социального питания просил оштрафовать поставщика на 259 350 рублей, но предприниматель заявил ходатайство о снижении суммы ввиду несоразмерности последствиям нарушения. Суд снизил штраф в пять раз и взыскал с ответчика 51 870 рублей.

Тэги: детское питание, предприниматель, нарушения, штраф

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