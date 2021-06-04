Мария Максакова призналась в тёплых чувствах к Александру Малинину

43-летняя оперная певица Мария Максакова призналась в тёплых чувствах к певцу Александру Малинину.

На своей официальной странице в Instagram Максакова опубликовала совместный снимок с известным российским певцом Александром Малининым.

– На фото Мария и Александр позируют на камеру с широкими улыбками на лицах, – сообщает «Экспресс газета».

По словам Марии, она уже не один десяток лет восхищается обаянием и талантом исполнителя хита «Малиновый звон».

– В Днепре жизнь бьет ключом! Сейчас закончу репетицию и пойду слушать «Напрасные слова» в исполнении короля романса Александра Малинина, которого люблю с 1988 года! Отлично помню, как мы всей семьей слушали ту Юрмалу и как моя мама умилялась и восхищалась и как мы все страшно болели за Александра! — прокомментировала фото в Instagram Мария Максакова.

Сообщается также, что не так давно оперная дива обнародовала печальную историю своей семейной жизни с богатым, но жестоким криминальным авторитетом Владимиром Тюриным. Как сообщает «Экспресс-газета», мужчина нередко поднимал руку на возлюбленную, а когда она решила уйти от него, устроил ей настоящий ад.

