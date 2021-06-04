В Вологде начинается реставрация памятника архитектуры на улице Кирова, 33

На территории памятника архитектуры по улице Кирова, 33 в Вологде новый собственник начал работы.

— Третьего июня начата расчистка и «озаборивание» территории, выбраны проверенные проектировщик и подрядчик. После реставрации дом планируется обустроить как гостевой с использованием в интерьерах образцов вологодских народных промыслов, — сообщил в соцсети писатель, экскурсовод Александр Сазонов.

Как ранее сообщал NewsVo, двухэтажное нежилое здание площадью 349,4 квадратных метра (в неудовлетворительном состоянии) и участок площадью 1 360 квадратных метров администрация Вологды в феврале продала с аукциона за 3,3 млн рублей. Дом приобрел москвич Семен Яковлев. Он также купил дом на набережной VI Армии, 81, тоже памятник архитектуры. Оба объекта Яковлев планирует восстановить. В "Обзоре прессы" читайте интервью с ним.