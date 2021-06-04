В Череповце задержали двух водителей с поддельными правами

В Череповце полицейские задержали двух водителей с поддельными правами. Одного из них остановили в Северном районе города, второго — спустя полчаса в Зашекснинском районе.

«Оба гражданина утверждали, что водительские удостоверения получали в ГИБДД, но при проверке баз данных полицейские установили, что предоставленные документы принадлежат гражданам, которые проживают в других регионах РФ», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Экспертиза подтвердила, что документы, предоставленные 32-летним и 39-летним задержанными, являются поддельными.

«В разговоре с дознавателями мужчины признались, что ранее никогда не получали документ, но за необходимостью управлять автомобилем и избежать ответственности за нарушение ПДД, приобрели водительское удостоверение», — также говорится в сообщении

По фактам оборота поддельных документов возбуждены уголовные дела. Лица, причастные к изготовлению и сбыту подделок устанавливаются.