15-летнего вологжанина будут судить за кражу денег с найденной карты

04.06.2021 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего местного жителя, обвиняемого в краже денег с чужого счёта.

По версии следствия, в феврале 2021 года подросток нашёл на улице банковскую карту и оплачивал ей покупки. Ущерб от его действий составил больше 7000 рублей.

«В ходе расследования обвиняемый признался в содеянном, потерпевшему лицу возмещен ущерб в полном объеме», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. С учётом возраста обвиняемого, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Тэги: кража. подростки, банковская карта, уголовное дело, суд

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