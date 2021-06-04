Прокуратура обнаружила нарушения в работе ФОКа «Газовик» в Нюксенице

Прокуратура проверила работу физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик» в Нюксенице и выявила нарушения противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, выяснилось, что в здании комплекса не организован питьевой режим, не во всех санитарных узлах имеются антисептики для обработки рук посетителей.

— Кроме того, администрацией учреждения в нарушение установленных правил противопожарного режима не проводятся практические тренировки по эвакуации работников и посетителей комплекса, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Директору учреждения было внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

Ранее NewsVo сообщал, что физкультурно-оздоровительный комплекс «Газовик» с бассейном, тренировочным, баскетбольным и теннисным залами был построен в 2011 году на деньги «Газпрома». Стоимость объекта — 215 млн. рублей. Общая площадь здания составляет более 3, 5 тысяч квадратных метров. Одновременно в ФОКе могут заниматься 184 человека, там регулярно проводятся соревнования муниципального и регионального уровня по нескольким видам спорта, включая плавание, а также тренировки детских команд и оздоровительные занятия для ветеранов.

В 2018 году из бюджета Вологодской области выделили 6 млн рублей на ремонт кровли ФОКа. Из-за ошибок проектирования весной 2017 года проявились дефекты кровли над частью помещений спортивного объекта.