Число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в Череповце выросло в два раза

В моногоспитале Череповца сообщили о двукратном увеличении количества госпитализируемых пациентов с коронавирусом. Главврач учреждения Андрей Погодин в интервью официальному сайту Череповца рассказал, что, в основном, к ним в стационар поступают люди в возрасте от 30 до 50 лет, большинство из них в тяжелом состоянии.

«До середины мая поступало по четыре-восемь человек в сутки. Последние четыре дня принимаем до 20 человек каждый день. В основном это люди достаточно молодые, 30—50 лет, и состояние у большинства тяжелое, долго держится температура. Сейчас на ИВЛ шесть человек, в реанимации — 16, в отделении 12 пациентов в тяжелом состоянии», — пояснил Андрей Погодин.

При этом, как говорит Погодин, пожилых пациентов у них сейчас мало.