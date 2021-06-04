В Вологде спустя 76 лет семьям фронтовиков Василия Ширикова и Леонида Старкова вручили удостоверения о наградах

04.06.2021 [Общество]

В Вологде удостоверения о государственных наградах за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, вручили семьям двух фронтовиков, Василия Ширикова и Леонида Старкова. Церемония прошла у мемориала "Вечный огонь" на площади Революции. 

Вологжанка Тамара Копышева получила удостоверения  о награждении орденом «Отечественной войны 2-й степени» и орденом «Красной Звезды» ее отца, ефрейтора Василия Ширикова. Он служил понтонером 42-го отдельно-мостового батальона 70-ой Армии. 22 апреля 1945 года в районе города Банев в результате наступательных действий Красной Армии боец наводил понтонный мост на реке Одер. При обстреле получил тяжелое ранение, но его выходили в госпитале. При жизни ордена Василию Ширикову не были вручены. 

«Для меня отец — герой. Он был народным заседателем, работал на производстве, пользовался авторитетом среди коллектива. О нем у меня только светлые воспоминания. И очень рада, что   наградные документы теперь будут храниться в нашей семье», — цитирует слова Тамары Васильевны пресс-служба городской администрации. 

 

Документы о награждении орденом «Славы 3-й степени» были также вручены родственникам Леонида Старкова - сестре Ие Каниной и племяннице Надежде Щербаковой. Старков был стрелком 51-го гвардейского стрелкового полка 18-й гвардейской стрелковой дивизии. Он погиб в июле 1944 года в боях у деревни Тайкуны Алетусовского района Литвы. Награды удостоен посмертно. 

«Леонид был в семье самый старший. Когда началась война, отца призвали на фронт, Леонид пошел вместе с ним. Ему было 17 лет. В 18 лет он погиб. Информация о награде появилась в прошлом году. Искали мы ее целенаправленно. Обратились в военкомат, где нам помогли в дальнейшем», - рассказала Ия Канина.

Архивная работа, которую ведут военкомат и поисковики, и вручение удостоверений родственникам вологжан, прошедших войну, но не получивших награды, продолжается.

Тэги: награды, ВОВ
Фото пресс-службы администрации Вологды

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В Вологде спустя 76 лет семьям фронтовиков Василия Ширикова и Леонида Старкова вручили удостоверения о наградах
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