При пожаре в пятиквартирном жилом доме в Кубенском погиб мужчина

04.06.2021 [Происшествия]
При пожаре в пятиквартирном жилом доме в Кубенском погиб мужчина

В ночь на 4 июня загорелся деревянный пятиквартирный дома на улице Ленина, 93 в селе Кубенское Вологодского района. К моменту прибытия пожарных здание уже горело открытым пламенем. Жильцы (три квартиры из пяти были жилыми) самостоятельно покинули горящий дом до приезда спецслужб. Всего эвакуировались 13 человек, из них двое детей. Одна девочка при эвакуации получила травму ноги. От госпитализации родители ребёнка отказались.

— Возникла угроза, что огонь может перекинуться на рядом расположенные постройки. Только в половине третьего ночи удалось локализовать пожар. Полностью победить огненную стихию удалось только в 7 утра. Всего на месте пожара работали 32 человека, 14 единиц техники, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

При разборе завалов на месте пожара было найдено тело, предположительно, это 59-летний мужчина. 

Тэги: пожар, гибель человека, эвакуация, дети

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