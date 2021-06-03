Не у всех привившихся «ЭпиВакКороной» обнаруживаются антитела стандартными тестами

03.06.2021 [Общество]

3 июня «Новая газета» выпустила большое расследование о вакцине «ЭпиВакКорона». Журналисты побеседовали с испытателями препарата и выяснили, что у многих из них не было обнаружено антител для борьбы организма с коронавирусом.

— Мы проверялись в разных местах, но существующие тест-системы антител у нас не видели. Просто 0,0. Мы понимали: да, кто-то получил плацебо. Но таких было всего 25 процентов, а нас без антител уже набралось человек двести. Не может же быть так, что проверяться пошли только плацебники. Мы подняли бучу, создали чат добровольцев, начали интересоваться, что происходит, — рассказывает испытатель Андрей Криницкий. 

Сначала представители государственного научного центра «Вектор», в котором была создана эта вакцина, говорили, что антитела вырабатываются у 100 процентов привитых, но вакцина так уникальна, что требует особых, ювелирных тестов. Эти тесты тоже выпускает «Вектор». 

— Но обнаружилось, что у половины из всех, кто участвовал в испытаниях, антител не было даже по тесту «Вектора». А потом мы узнали еще более странную вещь: можно предположить, что «ЭпиВакКорону» запустили в гражданскую вакцинацию, не получив результатов испытаний, — говорит Криницкий. 

Эксперимент добровольцев завершился в феврале. В марте они обратились с письмом в Минздрав. Они не жаловались министру, не требовали запретить вакцину. «Мы просим Минздрав РФ организовать независимое от Роспотребнадзора исследование иммуногенности „ЭпиВакКорона“, а именно — провести анализ вируснейтрализующих свойств сывороток вакцинированных „ЭпиВакКорона“ с использованием живого коронавируса SARS-CoV-2. Просим обнародовать результаты данного эксперимента», — писали они.

Ответ пришел через месяц, 21 апреля, и сводился к тому, что раз вакцина зарегистрирована, значит и безопасна.

Когда на 100-процентной иммуногенности вакцины уже трудно было настаивать, Александр Рыжиков, заведующий лабораторией «Вектора», фактически признал проблему публично: предложил прививаться «ЭпиВакКороной» не два, а три раза.

Подробнее о том, какое количество денег было потрачено на разработку вакцины «ЭпиВакКорона», как связана глава Роспотребнадзора с созданием препарата и как много о нем научных статей — в материале «Новой газеты». 

Тэги: коронавирус, вакцинация

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