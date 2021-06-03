В Вологодской области подросток отправил интимные фото школьницы ее учителю

В Вологодской области суд вынес приговор подростку, признанному виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни знакомой.

По материалам дела, подсудимый начал общаться с потерпевшей, которая училась на год младше, в 2019 году. В определённый момент он попросил её отправить ему интимные фотографии, что та и сделала. В июле 2020 года он сказал, что отправит фотографии учителю пострадавшей, если та не переведёт ему 5000 рублей. Она отказалась, юноша выполнил угрозы, и педагог обратился в полицию.

«По словам молодого человека, девушка сама отправила ему фото в нижнем белье и без бюстгальтера после того, как он предложил ей встречаться», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Потерпевшая показала, что подсудимый подходил к ней в школе, извинялся и просил забрать заявление.

Осуждённому назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.