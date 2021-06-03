Вологодская область подписала соглашение с двумя ведущими вузами Санкт-Петербурга

Вологодская область подписала соглашения с Санкт-Петербургским политехническим университетом и Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения. Пресс-служба губернатора сообщает, что документы станут основой для долгосрочной работы «в целях возвращения в регион востребованных специалистов с высшим образованием».

— Мы будем делать все, чтобы наши студенты на всех этапах обучения знали и понимали возможности трудоустройства на малой родине, познакомились с потенциальными работодателями, могли пройти производственную практику, получить преференции от Правительства области, заключить долгосрочные контракты на трудоустройство, — отметил губернатор Олег Кувшинников.

Политехнический университет Петра Великого выпускает инженеров, экономистов, менеджеров по 101 специальности, бакалавров и магистров по 51 направлениям науки и техники, аспирантов по 90 научным специальностям. Университет аэрокосмического приборостроения, основанный в 1941 году и также известный как Ленинградский авиационный институт, готовит по направлениям аэрокосмических приборов и систем, радиотехники, электроники и связи, инновационных технологий в электромеханике и робототехнике, фундаментальной подготовки и технологических инноваций.

Заключенные соглашения предусматривают комплекс мероприятий, позволяющих вернуть вологжан, получивших высшее образование, в регион. Так, студенты вузов смогут принять участие в программе стажировки и трудоустройства на территории Вологодской области, им будет оказана помощь в подборе оптимальных вариантов, соответствующих пожеланиям по месту проживания и уровню заработной платы. Потенциальные работодатели региона станут участниками «Дней карьеры».

Кроме того, Вологодская область будет предоставлять вузам данные о свободных профильных вакансиях, в том числе с льготным предоставлением жилья, дополнительными компенсационными выплатами. Соглашение также предполагает реализацию совместных проектов по научно-исследовательской работе и инновационному развитию. Подписанные документы будут действовать до конца декабря 2022 года.