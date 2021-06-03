В Вытегорском районе по участку федеральной трассы на месяц запретили ездить тяжелым грузовикам

В Вытегорском районе на участке федеральной трассы А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк со 2 июня по 1 июля введено ограничение движения для грузовиков массой более 3,5 тонн. Речь идет об участке от границы с Ленинградской областью до реки Игинжа.

— Решение о введении ограничений принято на основании отчета комиссионной оценки технического состояния участка и в связи с переувлажнением и снижением несущей способности земляного полотна, — сообщает ФКУ Упрдор «Холмогоры».

Ранее NewsVo сообщал, что 1 мая 2019 года трасса А-215 «Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок» перешла в федеральную собственность. Общая длина указанной магистрали составляет 655 км, около 100 километров дороги проходит по территории Вологодской области.