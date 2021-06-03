«Динамо-Вологда» обыграло ярославский «Шинник» со счетом 4:2

Команда «Динамо-Вологда» одержала четвертую победу подряд в Первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» среди любительских команд 3 лиги.

2 июня «бело-голубые» принимали молодежную команду клуба ФНЛ, ярославский «Шинник». Первый тайм команды завершили в ничью, 1:1. После перерыва «динамовцы» ещё трижды поразили ворота гостей, усилиями Егора Ганичева, Ильи Курышева и Максима Кирова, на то те ответили голом уже в компенсированное время. Окончательный счёт в матче 4:2 в пользу «Динамо-Вологда», которое набирает 12 очков, из 12-ти возможных.

Сборная Вологодской области, футбольный клуб «Череповец — СШОР Витязь», накануне принимала молодежку ивановского «Текстильщика». Забив по мячу в каждом тайме, череповчане одержали победу со счетом 2:0. Оба мяча на свой счёт записал Антон Балашов. «Желто-черные» с 9-ю очками сейчас занимают 3 строчку турнирной таблицы.

Следующий тур Первенства МФФ «Золотое кольцо» пройдет 9 июня. В этот день обе команды из Вологодской области отправятся в Ярославскую область. ФК «Череповец — СШОР Витязь» сыграет с молодежкой ярославского «Шинника», а «Динамо-Вологда» встретиться с «Агатом» из Гавриилов-Яма.