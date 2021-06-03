Квартиры, машины, ресторан и теребилка льна: вологодские приставы распродают арестованное имущество

Вологодское управление службы судебных приставов сообщает об аукционах по продаже арестованного у должников имущества. Торги состоятся 22 и 29 июня, покупателям предлагают почти три десятка лотов. Это квартиры, машины, земельные участки. В списке также есть нежилые помещения ресторана и оздоровительного центра, теребилка льна.

Так, например, квартиру площадью 37,4 кв. м. на Октябрьской, 58 в Вологде приставы предлагают приобрести за 1 168 750 рублей, комнату на Гончарной, 2 — за 350 000 рублей, квартиру площадью 83,7 кв. м. на Ленинградской, 95 — за 2 414 845 рублей. Есть также предложения по недвижимости в Соколе, Череповце, Кадникове (там квартиру 53 кв. м. отдают за 264 тысячи рублей).

Есть и не совсем обычные лоты. Например, за 9,1 млн рублей предлагается приобрести теребилку льна СХПК Пригородный «Плюс» из Устюженского района. В Череповце нежилое помещение оздоровительного центра площадью 219,4 кв. м. можно купить за 2,4 млн рублей. А вот помещения ресторана на Октябрьском проспекте площадью 929,7 кв. м. приставы предлагают купить за 32,6 млн рублей.

«Датсун» 2018 года выпуска продают за 323 тысячи рублей, «Фольксваген Поло» 2013 года — за 566 тысяч рублей.