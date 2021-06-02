29-летний житель Вологды получил три года колонии за серию краж из офисов и грабёж

В Вологде суд огласил приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в четырёх кражах и грабеже.

Осенью 2020 года подсудимый, недавно освободившийся из мест лишения свободы, проникал в чужие офисы, когда там никого не было, и крал вещи, оставленные работниками. Его добычей стали сотовые телефоны и кошелёк.

«Также в октябре 2020 года, на следующий день после освобождения, проходя мимо одного из баров города, действуя открыто, выхватил из заднего кармана потерпевшего сотовый телефон и скрылся с похищенным с места преступления», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что его подтолкнула к преступлениям нехватка денег.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде трёх лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.