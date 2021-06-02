Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин номинирован на звание лучшего тренера КХЛ

02.06.2021 [Спорт]

 

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин, одержавший в этом сезоне со своей командой 32 победы в 61 матче, номинирован на звание лучшего тренера КХЛ.

Разин «сколотил» в Череповце команду, которая в регулярном чемпионате «Северсталь» обыгрывала «Ак Барс», «Автомобилист», «Авангард», «Йокерит» и «Металлург».  Череповчане впервые за три последних сезона вышли в плей-офф, где в первом раунде одержали первую за восемь лет победу в матчах Кубка Гагарина, но все же уступили московскому «Динамо» в пяти матчах, говорится на сайте КХЛ.

Соперниками Разина в борьбе за звание «Лучший тренер сезона 2020/21» стали Боб Хартли, выигравший в этом сезоне с омским «Авангардом» Кубок Гагарина, и главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин. Победителей в этой номинации, а также в других, станут известны 8 июня, на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги.

Тэги: ХК «Северсталь»

ТОП НЕДЕЛИ

Певец Игорь Николаев обзавелся лишним весом и еле ковыляет за молодой женой
На Кубенском озере пробило дно у катера с восемью людьми на борту
«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»
«Добровольно-принудительно»: в ВоГУ студентов просят проголосовать в рамках праймериз «Единой России»
«Шевроле» и «Рено» столкнулись на Окружном шоссе в Вологде
Вологодские синоптики обещают сильное похолодание в ночь на 31 мая
Руководитель одной из спортшкол Вологды уволился после прокурорской проверки
Пьяная вологжанка собиралась прыгнуть с моста 800-летия
Замначальника УФСИН по Вологодской области заподозрили в мошенничестве при получении выплаты на покупку жилья
Вологжанка в суде доказала, что не брала микрозайм

Последние новости

43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

34 человека выздоровели, двое умерли

114
0

29-летний житель Вологды получил три года колонии за серию краж из офисов и грабёж

В суде он пояснил, что его подтолкнула к преступлениям нехватка денег

130
0

Вологжанин получил условный срок за нападение с ножом на собутыльника

Его также обязали пройти обследование у нарколога

146
0

Вологжанка Валерия Завьялова стала серебряным призером Первенства России по полиатлону

В турнире приняли участие 25 спортсменов из 8 регионов России

149
0

В Вологодском районе производитель продал в детсад просроченные молочные продукты

Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора

209
0

Начальника отделения почты в Белозерском районе осудили за хищение товара на 150 тысяч рублей

23-летней осуждённой назначено наказание в виде года исправительных работ условно

195
0

Жительница Бабаево взыскала 16 тысяч рублей с родителей ребёнка, который поцарапал её машину

5-летний мальчик врезался в автомобиль истца на велосипеде

244
0

«Бегущий депутат»: Денис Долженко из Законодательного собрания Вологодской области зарегистрировался в TikTok

В своем аккаунте он обещает рассказать «много интересного» о депутатской деятельности

474
0

Для получения кэшбека за путевки в детский лагерь «Изумруд» вологжанам приходится покупать их через турагентство

При этом в частной организации путевка стоит дороже, чем при покупке напрямую 

333
0

Пенсионера из Тулы оправдали за ДТП с двумя погибшими в Сямженском районе

Трагедия произошла 23 мая 2018 года. Суд не нашёл в действиях мужчины состава преступления.

399
0

Объявлен сбор волонтеров для ремонта Георгиевского храма в Кичменгско-Городецком районе

С 24 июня в Косково начнутся работы по укреплению фундамента храма 

281
0

У 26-летней жительницы Череповецкого района изъяли больше килограмма наркотиков

Её подозревают в покушении на сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

295
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
29-летний житель Вологды получил три года колонии за серию краж из офисов и грабёж
Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин номинирован на звание лучшего тренера КХЛ
Вологжанин получил условный срок за нападение с ножом на собутыльника
Вологжанка Валерия Завьялова стала серебряным призером Первенства России по полиатлону
В Вологодском районе производитель продал в детсад просроченные молочные продукты
Начальника отделения почты в Белозерском районе осудили за хищение товара на 150 тысяч рублей
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

3351
0
02.06.2021 [БлогоVO]

«Страна победившего оккультизма» А. Кураев. Дмитрий Быков вспомнил эту цитату на Эхо Москвы, когда ему задали вопрос, о причинах низкого процента вакцинируемых

55
0
02.06.2021 [Обзор Прессы]

Тайна библиотечного чердака

188
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика