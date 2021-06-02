Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин номинирован на звание лучшего тренера КХЛ

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин, одержавший в этом сезоне со своей командой 32 победы в 61 матче, номинирован на звание лучшего тренера КХЛ.

Разин «сколотил» в Череповце команду, которая в регулярном чемпионате «Северсталь» обыгрывала «Ак Барс», «Автомобилист», «Авангард», «Йокерит» и «Металлург». Череповчане впервые за три последних сезона вышли в плей-офф, где в первом раунде одержали первую за восемь лет победу в матчах Кубка Гагарина, но все же уступили московскому «Динамо» в пяти матчах, говорится на сайте КХЛ.

Соперниками Разина в борьбе за звание «Лучший тренер сезона 2020/21» стали Боб Хартли, выигравший в этом сезоне с омским «Авангардом» Кубок Гагарина, и главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин. Победителей в этой номинации, а также в других, станут известны 8 июня, на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги.