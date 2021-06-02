Вологжанин получил условный срок за нападение с ножом на собутыльника

В Вологде суд огласил приговор 47-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника.

В середине января 2021 года подсудимый выпивал с потерпевшим в его квартире.

«В ходе внезапно возникшей ссоры подсудимый взял лежащий на столе нож и нанес два удара ножом в область груди и предплечья потерпевшему, причинив тяжкий вред его здоровью. Сын потерпевшего, который находился дома, смог предотвратить конфликт, вызвать скорую помощь и полицию», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Осуждённому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Его также обязали пройти обследование и, при необходимости, лечение у нарколога.