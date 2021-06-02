В Вологодском районе производитель продал в детсад просроченные молочные продукты

В Вологодской области производственный кооператив «Тарногский» заподозрили в поставке просроченного творога в детсад. Об этом сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, 26 мая уполномоченное лицо от кооператива оформило через систему «Меркурий» электронные ветеринарные сопроводительные документы на 1,6 килограмма творога, срок годности которого истек 24 мая, а также на килограмм фруктово-ягодного биопродукта «Бифифлайн", срок годности которого истек 22 мая. Эта продукция была поставлена кооперативом в «Спасский детский сад» в поселке Непотягово Вологодского района.