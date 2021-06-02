Начальника отделения почты в Белозерском районе осудили за хищение товара на 150 тысяч рублей

В Белозерском районе суд вынес приговор 23-летней местной жительнице — начальнице отделения почты, признанной виновной в хищении товара. Сумма ущерба от её действий составила 150 тысяч рублей.

«Девушка пояснила, что с января по октябрь 2020 года брала товары для себя, иногда — продавала в долг населению, а деньги после возврата в кассу не вносила. С итоговой суммой недостачи она согласна, частично ущерб возместила. Кроме того, она обнаружила у себя 11 простыней и фартук, присвоенные в ходе работы, и добровольно их выдала. Когда она приносила товары домой, никому не говорила, что похитила их», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённой назначено наказание в виде года исправительных работ условно с испытательным сроком в один год. Девушка продолжает работать в отделении. В счёт погашения ущерба из её зарплаты ежемесячно вычитается 9000 рублей. Приговор вступил в законную силу.