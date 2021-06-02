Жительница Бабаево взыскала 16 тысяч рублей с родителей ребёнка, который поцарапал её машину

В Бабаево суд рассмотрел иск местной жительницы к родителям 5-летнего ребёнка, который поцарапал её машину. Женщина просила взыскать с ответчиков 16 тысяч рублей.

Мальчик на велосипеде врезался в автомобиль истца. Ответчики отказались добровольно возместить ущерб, сославшись на то, что машина была неправильно припаркована, а велосипед был неисправен.

«Доводы представителя ответчиков о неправильной парковке автомобиля, неисправности велосипеда не подтверждаются материалами дела», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

При таких обстоятельствах суд удовлетворил иск. Решение не вступило в законную силу.