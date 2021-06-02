«Бегущий депутат»: Денис Долженко из Законодательного собрания Вологодской области зарегистрировался в TikTok

Депутат Законодательного собрания Вологодской области от партии "Единая Россия" Денис Долженко зарегистрировался в TikTok. В одном из своих видео он обещает рассказать "много интересного" о депутатской деятельности.

Одно из видео Долженко записал прямо за рулем движущегося авто?

В другом ролике, который называется «Депутат идет в TikTok» Долженко просто смотрит в камеру, пока рядом в окне показывается ролик Моргенштерна.

Недавно аккаунт в TikTok также завел глава Вологодского района Сергей Жестянников. Если у Долженко в профиле написано, что он "бегущий депутат", то Жестянников - "самый спортивный глава" и "служил в ВДВ".

В аккаунте Жестянникова пока только одно видео, оно посвящено здоровому образу жизни.

Однако первым среди вологодских политиков в модной соцсети появился мэр Вологды Сергей Воропанов. Ранее NewsVo писал, что новостное интернет-СМИ «Mash» упомянуло мэра Вологды Сергея Воропанова в своем материале о российских чиновниках, осваивающих «TikTok». Воропанова назвали «самым популярным мэром» в соцсети.