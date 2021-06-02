18 новых лифтов обещают установить в домах Вологды в этом году

02.06.2021 [Общество]

По программе капремонта в четырех многоквартирных домах Вологды в этом году установят 18 новых лифтов. Работы запланированы в доме № 3 по улице Конева, доме № 10 по улице Костромской, доме № 9 по улице Новгородской и доме № 13 по улице Псковской. 

— По первому адресу был заключен договор на работы с ООО «МС ЛИФТ». Подрядчику необходимо заменить лифты в доме к середине июля. В остальных трех домах замену лифтов проведет ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ». Договор на ремонты планируется заключить в ближайшие дни. Там срок выполнения замены лифтов — начало сентября, — сообщил в соцсети глава департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов. 

На работы планируется направить около 40 млн рублей. 

Тэги: лифты

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