18 новых лифтов обещают установить в домах Вологды в этом году

По программе капремонта в четырех многоквартирных домах Вологды в этом году установят 18 новых лифтов. Работы запланированы в доме № 3 по улице Конева, доме № 10 по улице Костромской, доме № 9 по улице Новгородской и доме № 13 по улице Псковской.

— По первому адресу был заключен договор на работы с ООО «МС ЛИФТ». Подрядчику необходимо заменить лифты в доме к середине июля. В остальных трех домах замену лифтов проведет ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ». Договор на ремонты планируется заключить в ближайшие дни. Там срок выполнения замены лифтов — начало сентября, — сообщил в соцсети глава департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

На работы планируется направить около 40 млн рублей.