Топовую модель «Теслы» увидят вологжане на выставке электрокаров 4 июня

02.06.2021 [Общество]

В пробеге электрокаров, запланированном в Вологде на 4 июня, примут участие 23 машины из разных городов России. В 10.30 электромобили проедут от улицы Ленинградской по Окружному и Пошехонскому шоссе, улицам Мира, Козленской, Марии Ульяновой, Советскому проспекту. Конечной точкой станет площадь Революции, где откроется выставка электротранспорта.

«К нашему пробегу присоединились и владельцы электрокаров из других городов. Так, Москва представит топовую модель Tesla model X с запасом хода 500 км и автопилотом третьего уровня. Из Ярославля на пробег приедет автомобиль Nissan Leaf ze1 с запасом хода 250 км. Это, пожалуй, сама популярная среди электрокаров модель, поскольку весьма доступна по обслуживанию и сервису.  От Вологды в пробеге примут участие такие марки электрокаров как BMV i3, Kia e-Soul, который, кстати, ненамного дороже бензиновой версии. Вологжане увидят Mitsubishi mi-EV — самый компактный и самый недорогой экземпляр на рынке электрокаров.  Интересный экземпляр —  Audi e-tron, премиальный кроссовер с запасом хода 400 км, множеством электронных помощников и необычных технических решений, таких, например, как камеры заднего вида вместо зеркал с мониторами в салоне», — рассказал пресс-службе городской администрации участник пробега электрокаров, вологжанин Антон Зеленцов.

Выставка электрокаров будет работать на площади Революции с 11 до 18 часов. Кроме легковых машин, горожане также смогут увидеть образцы электрического общественного транспорта — троллейбус от завода «Алькор», электробус и троллейбус от вологодского предприятия «Транс-Альфа». На выставке также пройдет презентация электросамокатов и зарядной инфраструктуры. Будут работать фотозона и интерактивная площадка.

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