Семья Иосифа Пригожина оказалась без квартиры

02.06.2021 [Общество]

Старшая дочь Иосифа Пригожина Даная рассказала, что её вместе с семьей выписали из квартиры за долги. Как сообщает «Экспресс газета», семья Данаи задолжала деньги микрофинансовой организации.

Иосиф Пригожин. Фото: Борис Кудрявов

Даная заявила, что буквально на днях получила уведомление о том, что их выписали из квартиры. Семья даже была не в курсе того, что идут суды, так как организация не поставила их об этом в известность.

– На днях от приставов мы получили уведомление о том, что нас выписали из квартиры. Если бы я не влезла в эту ситуацию, а папа бы не занялся поиском адвокатов, не впутали бы телевидение — мы давно бы потеряли дом, — рассказала Даная Пригожина.

По словам женщины, отец им помогал. Именно благодаря ему они выплатили все долги и сохраняли прописку последние два года. 

– С начала всех этих разбирательств и до сегодняшнего дня мы живем у себя дома. Мы еще будем бороться. Дело не только в квартирах, одну квартиру они у нас все-таки забрали, они ведь еще забрали деньги, которые мы выплатили им, еще и вешают на нас долг. Поясню, мы выплатили им шесть миллионов рублей, мы ничего никому не должны были, платили все вовремя, они просто занимаются отъемом жилья, вот и все, — объяснила Даная изданию «Собеседник».

Дочь Пригожина рассказала, что полтора года назад организация уже забрала у них одно жилое помещение, где жила ее бабушка.

– Все быстро провернули, мы моргнуть и не успели, как ее выселили. С нашей было сложнее, ведь у нас живут два инвалида, они даже кредит не имели права выдавать из-за этого. У нас остался один день, чтобы собрать свои вещи, — сообщила Даная.

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