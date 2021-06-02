Двое пострадавших при взрыве газового баллона в доме под Соколом подростков находятся в реанимации

02.06.2021 [Происшествия]

Региональное управление следственного комитета сообщает подробности инцидента с пострадавшими при пожаре в заброшенном дачном доме в Сокольском районе детьми. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Так, по данным следствия, вечером 1 июня на территории заброшенного дачного кооператива возле деревни Бильнево в Сокольском районе пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет получили термические ожоги.

— Самостоятельно добравшись до расположенного рядом города Сокола, пострадавшие сообщили о взрыве бытового газа местной жительнице, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Двоих 13-летних и 17-летнего подростков госпитализировали в отделение реанимации, а двоих, 13 и 15 лет, поместили в отделение травматологии областной больницы, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Выехав на место происшествия, следователи обнаружили сгоревший дачный дом. На пожарище также был обнаружен поврежденный газовый 50-литровый баллон. 

Известно, что пострадавшие подростки живут в Соколе, склонны к асоциальным проступкам. 17-летний  даже ранее привлекался к уголовной ответственности, состоял на учете в полиции.

Для дополнительного осмотра места происшествия на место направлены следователи-криминалисты. В рамках расследования уголовного дела будут установлены точные обстоятельства обстоятельства причинения травм группе подростков. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются пострадавшие и очевидцы. 

Тэги: пожар

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