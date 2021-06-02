В Соколе при взрыве газового баллона пострадали пятеро детей

В Соколе в неиспользуемом дачном доме вечером 1 июня взорвался газовый баллон. РИА новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают, что пострадали пять детей.

— По словам источника, они 2005–2008 годов рождения. Пострадавших госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии легкой и средней степени тяжести, — отмечает издание.

Пресс-служба УМЧС по Вологодской области утром 2 июня сообщила о пожаре в бесхозном деревянном строении в СНТ "Урожайный" вблизи деревни Бильнево в Сокольском районе. В сообщении ведомства нет ни слова о газовом баллоне — говорится, что около 22 часов 1 июня загорелась дощатая постройка, она полностью уничтожена огнем, площадь пожара составила 28 квадратных метров.

— За некоторое время до этого на станцию скорой помощи обратилась женщина. Она сообщила, что к ней домой постучались подростки, которым требуется медицинская помощь. Пятеро подростков госпитализировано в Вологодскую ЦРБ с ожогами различной степени, — сообщает УМЧС.

Причиной возгорания в УМЧС называют «неосторожное обращение с огнем». Обстоятельства инцидента устанавливаются.