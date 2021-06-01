Количество безработных в Вологде за год выросло в два раза

Экономический барометр социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» за I квартал 2021 года, опубликованный на официальном сайте горадминистрации, показал, что в областной столице растет число безработных.

Так, в первом квартале этого года численность безработных граждан составила 3496 человек, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень безработицы в Вологде сейчас находится на уровне в 2,3%. При этом количество вакансий на рынке труда - 4266.

Среднемесячная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий? по данным барометра? - 45 542 рубля.