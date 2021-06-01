В Кич-Городецком районе в ДТП погиб водитель «ГАЗели»

01.06.2021 [Происшествия]

«ГАЗель» и «КамАЗ» столкнулись на дороге в Кичменгско-Городецком районе 1 июня. Авария произошла на участке «11-й километр Подосиновской дороги Нижний Енангск — Семенцев Дор».

По предварительным данным областного УМВД, 65-летний мужчина за рулем «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ под управлением 33-летнего мужчины. В результате столкновения водитель «ГАЗели» погиб, а управлявший грузовиком мужчина с различными травмами доставлен в центральную районную больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде полицейские нашли пропавшего второклассника
Певец Игорь Николаев обзавелся лишним весом и еле ковыляет за молодой женой
На Кубенском озере пробило дно у катера с восемью людьми на борту
«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»
«Добровольно-принудительно»: в ВоГУ студентов просят проголосовать в рамках праймериз «Единой России»
«Шевроле» и «Рено» столкнулись на Окружном шоссе в Вологде
Вологодские синоптики обещают сильное похолодание в ночь на 31 мая
Руководитель одной из спортшкол Вологды уволился после прокурорской проверки
Пьяная вологжанка собиралась прыгнуть с моста 800-летия
Замначальника УФСИН по Вологодской области заподозрили в мошенничестве при получении выплаты на покупку жилья

Последние новости

В Череповце жестоко расправились с щенком

Мертвое животное обнаружили 30 мая под балконом дома №24 по улице Чкалова

144
0

Жителя Сокола будут судить за оскорбление полицейских, которые расследовали кражу его телефона

Инцидент произошёл вечером 29 марта 2021 года. Мужчина был пьян.

233
0

В Бабаево открыли новое здание детской школы искусств

Ранее учреждение размещалось в приспособленных помещениях бывшей гостиницы 1974 года постройки

222
0

Количество безработных в Вологде за год выросло в два раза

Речь идет о данных I квартала в 2020 и 2021 годах

324
0

40 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

38 человек выздоровели, трое умерли

265
0

1 июня в Вологде стартовал проект «Город детства»

В июне вожатые ждут детей на 20 площадках в разных микрорайонах областной столицы

313
0

Новая схема обмана: мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда

Злоумышленники звонят, называют последнее место работы и просят перевести деньги, чтобы решить проблемы с лицевым счетом

478
0

В Череповце задержали администратора интернет-магазина по продаже наркотиков

Его подельника поймали, когда он забирал амфетамин из закладки

319
0

Вологжане накачали тысячи терабайт видео трафика

Такие данные получили аналитики МегаФона, проанализировав с помощью Big Data обезличенные данные по объему потребляемого интернет-трафика юзерами в Вологодской области

290
0

В Вологде полицейские нашли украденный в 2019 году велосипед

Девушка, которая на нём ехала, сказала, что купила транспорт у неизвестного мужчины

375
0

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов за день стал беднее на $701 млн

Акции металлургической компании за день подешевели сразу на 4,23%

489
0

В Вологде задержали двоих мужчин, искавших в поле наркотики

У одного из них при себе оказался пакетик с запрещённым веществом

432
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце жестоко расправились с щенком
Жителя Сокола будут судить за оскорбление полицейских, которые расследовали кражу его телефона
В Бабаево открыли новое здание детской школы искусств
Количество безработных в Вологде за год выросло в два раза
В Кич-Городецком районе в ДТП погиб водитель «ГАЗели»
40 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
1 июня в Вологде стартовал проект «Город детства»
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

3101
0
01.06.2021 [БлогоVO]

Полицейские призваны карать за нарушения или предотвращать их?

323
0
01.06.2021 [Обзор Прессы]

Коммунальные проблемы дома в Вологде

174
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика