В Кич-Городецком районе в ДТП погиб водитель «ГАЗели»

«ГАЗель» и «КамАЗ» столкнулись на дороге в Кичменгско-Городецком районе 1 июня. Авария произошла на участке «11-й километр Подосиновской дороги Нижний Енангск — Семенцев Дор».

По предварительным данным областного УМВД, 65-летний мужчина за рулем «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ под управлением 33-летнего мужчины. В результате столкновения водитель «ГАЗели» погиб, а управлявший грузовиком мужчина с различными травмами доставлен в центральную районную больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.