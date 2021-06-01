1 июня в Вологде стартовал проект «Город детства»

С 1 июня и в течение всего лета в Вологде по будням будут работать игровые городки в разных микрорайонах города. На них в рамках проекта «Город детства» с 11 утра до 14 часов дня будет организован досуг для детей.

В этом году проект реализуется под лозунгом «Город детства - город спорта", преимущество будет отдано спортивным подвижным играм и другим активным занятиям. Каждая неделя на игровых площадках будет тематической.

В июне в Вологде будут работать 20 площадок, в июле и августе - по 35 игровых городков.

В течение первого летнего месяца будут работать 20 площадок в разных микрорайонах Вологды с понедельника по пятницу с 11.00 до 14.00. В июле и августе будет по 35 игровых городков. Предварительно все площадки проекта были осмотрены комиссией и обеспечены необходимым инвентарём для занятий. На площадках в течение всего лета будут работать 90 вожатых, все они перед работой с детьми сдадут тест на коронавирус.

