Новая схема обмана: мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда

Отделение Пенсионного фонда по Вологодской области сообщает о новой схеме обмана жителей мошенниками по телефону. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками ПФР, называют абонента по имени-отчеству, говорят его дату рождения, адреса и последнее место работы.

— Также просят перевести средства, ссылаясь на проблемы с лицевым счётом или пенсионным делом. ПФР предупреждает! Не переводите деньги, не называйте данные банковских карт, не давайте личную информацию! — говорится в сообщении фонда.

В организации отмечают, что все операции Пенсионный фонд производит только по личным заявлениям граждан. Заявления принимаются лично, на сайте фонда, либо через портал госуслуг, но никогда — по телефону или в соцсетях.