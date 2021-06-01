В Череповце задержали администратора интернет-магазина по продаже наркотиков

01.06.2021 [Происшествия]

Сотрудники вологодского УФСБ пресекли работу интернет-магазина по продаже наркотиков. На администратора преступного сайта удалось выйти после задержания 24-летнего молодого человека, который забирал из закладки 226 граммов амфетамина для распространения мелкими партиями на территории Череповца. 

— В ходе следственных действий установлен второй участник преступной группы — житель г. Череповца 1994 года рождения, который осуществлял администрирование сайта по продаже наркотических и психотропных веществ, — сообщает пресс-служба УФСБ по Вологодской области.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт психотропного вещества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере с использованием сети «Интернет»).

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, а также пожизненное лишение свободы.

Тэги: наркотики

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