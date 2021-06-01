В Вологде задержали двоих мужчин, искавших в поле наркотики

В Вологде полицейские задержали двоих мужчин, искавших наркотики в поле в районе улицы Сухонской.

«Заметив полицейских, неизвестные стали заметно нервничать. Кроме того, мужчины не смогли внятно ответить патрульным о целях ночной прогулки на пустыре в мокрой траве», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В ходе досмотра у одного из них изъяли пакетик с неизвестным веществом, которое, по результатам экспертизы, оказалось синтетическим наркотиком общим весом 0,78 грамма. 29-летний подозреваемый рассказал, что купил вещество в интернете для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.