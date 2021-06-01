Вологжанин разбил окно в квартире понравившейся девушки

В Вологде суд привлёк 25-летнего местного жителя к административной ответственности за повреждение чужого имущества. Утром 21 марта молодой человек разбил окно в квартире девушки Вики, которая ему понравилась.

Он рассказал, что познакомился с Викой за неделю до инцидента. Они выпили спиртного, и она уехала домой на такси.

«Он захотел вернуть новую знакомую, узнал ее адрес, приехал к дому и постучал в дверь. Ему не открыли. Он решил залезть через окно и предупредил, если ему не откроют, то он разобьет окно, что и произошло», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Вологжанину назначено наказание в виде штрафа в 300 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Хозяйка квартиры — мать Вики — может обратиться в суд с иском о возмещении ущерба.