Череповчанин украл крышки капота и багажника с чужого авто, чтобы поставить на свою машину

01.06.2021 [Происшествия]

В Череповецком районе полицейские раскрыли кражу запчастей. Потерпевший рассказал, что с его «ВАЗ-21074» пропали крышки багажника и капота. Машина была припаркована у гаража в деревне Яконское. Ущерб составил 23 тысячи рублей.

Подозреваемым в краже оказался ранее судимый за аналогичные преступления 27-летний житель Череповца. В беседе с оперативниками он сознался в содеянном и пояснил, что решил украсть запчасти, так как у него машина такой же марки.

«Мужчина заметил, что крышка багажника и капот были не прикручены. Он их просто снял и поместил в свой автомобиль. Затем запасные части он прикрутил к своему ВАЗ-21074 и пользовался ими как своими, намереваясь позднее их перекрасить», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Украденные запчасти вернули владельцу.

Тэги: кража, запчасти, уголовное дело

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