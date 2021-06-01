Жилой дом, УАЗик и три бесхозных постройки сгорели при пожаре в Никольском районе

Крупный пожар произошел 31 мая в деревне Дворище Никольского района. Пламя уничтожило жилой дом и бесхозные строения, а также автомобиль УАЗ.

Пожар начался с жилого дома с хозпостройкой. Утром 30 мая собственник, 39-летний мужчина, затопил металлическую печь.

— Металлическая печь была обложена кирпичом на всю высоту, расстояние от печи до стены хоз. постройки — 1 метр. У данной печи имелась дымовая труба из нержавеющей стали, дымовая труба проходила от печи, через дощатую стену хозяйственной постройки. Мужчина неоднократно проверял металлическую печь в хоз. постройке, при осмотре печи признаков горения не наблюдалось. Около 6 час. 55 мин. 31 мая он проснулся от треска и вышел в хоз. постройку и увидел, что горит стена и крыша хоз. постройки в месте нахождения дымохода отопительной печи, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

В результате пожара огнем уничтожен жилой дом с хозпостройкой, два бесхозных деревянных строения рядом, у еще одного заброшенного дома уничтожены крыша, перекрытие; повреждены стены. Сгорел также автомобиль УАЗ-390942. К тушению привлекалось пять расчётов, в том числе добровольная пожарная команда «Кудангский».