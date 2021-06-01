Жилой дом, УАЗик и три бесхозных постройки сгорели при пожаре в Никольском районе

01.06.2021 [Общество]

Крупный пожар произошел 31 мая в деревне Дворище Никольского района. Пламя уничтожило жилой дом и бесхозные строения, а также автомобиль УАЗ.

Пожар начался с жилого дома с хозпостройкой. Утром 30 мая собственник, 39-летний мужчина, затопил металлическую печь. 

— Металлическая печь была обложена кирпичом на всю высоту, расстояние от печи до стены хоз. постройки — 1 метр. У данной печи имелась дымовая труба из нержавеющей стали, дымовая труба проходила от печи, через дощатую стену хозяйственной постройки. Мужчина неоднократно проверял металлическую печь в хоз. постройке, при осмотре печи признаков горения не наблюдалось. Около 6 час. 55 мин. 31 мая он проснулся от треска и вышел в хоз. постройку и увидел, что горит стена и крыша хоз. постройки в месте нахождения дымохода отопительной печи, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

В результате пожара огнем уничтожен жилой дом с хозпостройкой, два бесхозных деревянных строения рядом, у еще одного заброшенного дома уничтожены крыша, перекрытие; повреждены стены. Сгорел также автомобиль УАЗ-390942. К тушению привлекалось пять расчётов, в том числе добровольная пожарная команда «Кудангский».

Тэги: пожар

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде полицейские нашли пропавшего второклассника
Певец Игорь Николаев обзавелся лишним весом и еле ковыляет за молодой женой
На Кубенском озере пробило дно у катера с восемью людьми на борту
«Беда-строй»: с кем лучше не связываться при строительстве дома
«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»
«Добровольно-принудительно»: в ВоГУ студентов просят проголосовать в рамках праймериз «Единой России»
«Шевроле» и «Рено» столкнулись на Окружном шоссе в Вологде
Вологодские синоптики обещают сильное похолодание в ночь на 31 мая
Руководитель одной из спортшкол Вологды уволился после прокурорской проверки
Пьяная вологжанка собиралась прыгнуть с моста 800-летия

Последние новости

Суд отказал «Аквалайну» во взыскании 149 млн рублей из бюджета Вологодской области

Решение областного Арбитражного суда 1 июня устояло в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде

78
0

Череповчанин украл крышки капота и багажника с чужого авто, чтобы поставить на свою машину

Возбуждено уголовное дело

107
0

Мужчина попал под поезд на перегоне Вологда-Молочное и погиб

Личность погибшего не установлена

232
0

Череповец получит из федерального бюджета 574 млн рублей на закупку новых трамваев

На эти деньги будет закуплено 12 трамваев

182
0

В Вологде с владельца собаки, напавшей во дворе на четырехлетнего мальчика, взыскали 80 тысяч рублей

Ребенок получил раны нижних конечностей, ему потребовалось наложение швов и госпитализация

281
0

Покупатель алкомаркета в Череповце избил продавца из-за просьбы надеть маску

Суд оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей

273
0

Кандидатами «Единой России» на выборы в Госдуму от Вологодской области станут Валентина Артамонова и Алексей Канаев

Канаев - действующий депутат федерального парламента, Артамонова занимает пост начальника департамента финансов в областном правительстве

 

462
0

Альфа-Банк стал ближе для предпринимателей в Вологде

Теперь предприниматели региона смогут лично встретиться с сотрудником банка, открыть счет и получить полноценную консультацию по всем интересующим вопросам

240
0

Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до 21 июня

Ограничение распространяется и на полеты в Танзанию

253
0

Скончалась директор «Кризисного центра для женщин» в Вологде Ольга Тарлакова

Прощание состоится 1 июня в 14:00 по адресу: г. Вологда, Советский проспект, 53.

356
0

Один человек погиб и два пострадали в ДТП в Великоустюгском районе

В селе Усть-Алексеево столкнулись «Нива» и «Лада Гранта»

1082
0

Следователи проверят информацию о травмировании девочки на батуте в Соколе

Информация появилась в соцсетях

948
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд отказал «Аквалайну» во взыскании 149 млн рублей из бюджета Вологодской области
Череповчанин украл крышки капота и багажника с чужого авто, чтобы поставить на свою машину
Мужчина попал под поезд на перегоне Вологда-Молочное и погиб
Жилой дом, УАЗик и три бесхозных постройки сгорели при пожаре в Никольском районе
Череповец получит из федерального бюджета 574 млн рублей на закупку новых трамваев
В Вологде с владельца собаки, напавшей во дворе на четырехлетнего мальчика, взыскали 80 тысяч рублей
Покупатель алкомаркета в Череповце избил продавца из-за просьбы надеть маску
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

2994
0
01.06.2021 [БлогоVO]

Этим постом я хотел бы выразить благодарность Франции, где мама прожила последний 21 год, и то, что она прожила этот срок — заслуга Франции

378
0
01.06.2021 [Обзор Прессы]

Если управляющая компания не оказывает услугу, то зачем ей платить?

59
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика