Череповец получит из федерального бюджета 574 млн рублей на закупку новых трамваев

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после онлайн-совещания с вице-премьером Викторией Абрамченко сообщил, что Череповец на федеральные деньги в этом году закупит 12 низкопольных трамваев.

— Сегодня было принято решение о выделении 574 миллионов рублей на закупку 12 низкопольных трамваев для Череповца, которые позволят снизить концентрацию диоксида азота от работы общественного транспорта. Трамваи будут закуплены и поставлены в этом году, — цитирует пресс-служба губернатора слова Кувшинникова.

В мэрии Череповца уже заявили, что новые трамваи получат «классическую красно-белую ливрею». Такая схема окраски стала символом череповецкого трамвая.

В рамках реализации в Череповце программы «Чистый воздух» за счет федерального бюджета в городе предполагается продолжить замену транспортных средств низкого экологического класса автобусами на газомоторном топливе, а также новым электрическим транспортом.

Так, в 2020 году Череповец получил 17 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе, еще столько же поступили в этом году. Предполагается, что до конца 2021 года город получит еще 18 новых автобусов на газомоторном топливе