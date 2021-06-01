В Вологде с владельца собаки, напавшей во дворе на четырехлетнего мальчика, взыскали 80 тысяч рублей

В Вологде мать четырехлетнего мальчика через суд взыскала с владельца напавшей на ее ребенка собаки 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Инцидент произошел в августе прошлого года в одном из дворов областной столицы. Собака японской породы акита-ину, принадлежащая ответчику, напала на игравшего во дворе мальчика. Ребенок получил раны нижних конечностей, ему потребовалось наложение швов и госпитализация в областную больницу.

— Мать, действующая в интересах ребенка, заявила требования о взыскании компенсации морального вреда, причиненного нападением собаки. Решением Вологодского городского суда требования удовлетворены частично, с ответчика в качестве компенсации морального вреда взыскано 80 000 рублей, — сообщает прокуратура Вологды.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.