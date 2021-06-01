Покупатель алкомаркета в Череповце избил продавца из-за просьбы надеть маску

В Череповце суд оштрафовал мужчину, который с кулаками набросился на продавца «Бристоля» из-за просьбы надеть маску. Инцидент произошел 6 марта.

— Мужчина пришел за покупками без защитной маски и отказывался покинуть помещение. В ходе конфликта он схватил женщину-продавца за лицо и волосы, ударил по голове и кинул на пол, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суд нарушитель не явился. Череповчанина признали виновным по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.