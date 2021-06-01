Надежда Ермакова бросила Сергея Лазарева из-за стыдного разговора на людях

01.06.2021 [Общество]

Надежда Ермакова. Фото: Марина Волосевич/«КП»

Яркая участница скандально известного телепроекта «Дом-2» Надежда Ермакова рассталась с Сергеем Лазаревым, тёзкой популярного российского певца, сообщает «Экспресс Газета».

Надежда достаточно долго находилась на шоу, но «построить свою любовь» у неё не получилось. Недавно 37-летняя Ермакова в очередной раз вернулась в проект в надежде обрести свое счастье.

Сергей Лазарев пришёл в «Дом-2» специально ради Ермаковой. Однако, говорят, что их отношения, закончились, даже не успев начаться. 

– Не люблю разочаровываться в людях... особенно в мужчинах... — коротко сообщила Ермакова на своей официальный страничке в социальной сети «Инстаграм». Далее Надежда дополнила свой пост астрологическим прогнозом для Рыб, которые якобы хотят сказать спасибо тем людям, которые вошли в их жизнь и сделали ее прекрасной, и особенно поблагодарить тех, кто пришел в нее и покинул.

Зрители отметили, что отношения Надежды и Сергея не складывались с самого начала. Проблемы начались с того момента, когда Сергей завёл с Надеждой разговор о сексе прямо на общей кухне в присутствии других участников проекта. 

После вечеринки он усугубил своё положение. Стали поговаривать, что Надежда нашла себе не мужчину, а собутыльника. К тому же зрителей стали раздражать частые оправдания Лазарева перед вечно недовольной Ермаковой.

К слову, за всё время участия в проекте «Дом-2» Надежда Ермакова несколько раз пыталась построить отношения с разными мужчинами. Но ни одна из попыток не стала успешной. 
 

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