На Онежском озере задержали браконьера, выловившего краснокнижных рыб

В Вытегорском районе на Онежском озере сотрудники транспортной полиции в ходе рейда задержали браконьера.

«Установлено, что мужчина ловил рыбу в нерестовый период с лодки методом „троллинга“. Стражи правопорядка изъяли у браконьера незаконно добытых форель и озерного лосося, занесенных в Красную книгу России. Причиненный ущерб превысил 40 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В отношении задержанного, который оказался 36-летним жителем Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 500 тысяч рублей штрафа, либо до двух лет лишения свободы.