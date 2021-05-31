На пляже в парке Мира Вологды установят лежаки, но будут убирать их на ночь

Пляж в парке Мира в Вологде планируют открыть 10 июня. Начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов пишет, что в этом году там можно будет загорать на лежаках.

— На ночь их будут убирать, чтобы целее были. С этим понятно. Еще подрядчик установит дополнительные теневые навесы, а у старых обновит краску. На пляж уже начали завозить чистый песок и подсыпать ямы на въезде гравием, — пишет Шумилов.

По его словам, сейчас на двух волейбольных площадках подсыпают песок и натягивают сетку. 7 июня запланированы работы по очистке дна реки от мусора.

Ранее в рубрике БлогоVo на NewsVo было опубликовано видео сатирического проекта "Городская беда". В нем вымышленный "председатель Среднего посада Вологды" Олег Графинов наводит порядок на пляже, который завален мусором.