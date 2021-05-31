На дорогах Череповецкого района за два дня сбили двух лосей

28 и 29 мая на дорогах в Череповецком районе произошли ДТП из-за вышедших на дорогу лосей.
Так, по данным районного отдела ГИБДД, около полуночи 28 мая житель Санкт-Петербурга за рулем «Сузуки» совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть на трассе Вологда-Новая Ладога. Машина получила механические повреждения, животное погибло.
В ночь на 29 мая лось выбежал на дорогу на 402 км автодороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец перед «Киа», которым управляла 31-летняя череповчанка. Животное тоже погибло.
В облохотдепартаменте предупреждают о начале сезона активности лосей. Если вы заметили животное на дороге, не стоит сигналить или пытаться его объехать. Нужно остановиться, включить знак аварийной остановки и продолжать движение только после ухода лося с трассы.
— В том случае, если столкновения не удалось избежать, о происшествии необходимо сообщить в ГИБДД. Если пострадали люди — вызвать скорую помощь. В случае гибели животного, причиненный природе ущерб возмещается за счёт страховой организации, с которой владельцем транспортного средства был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности. За сбитого лося он составит 80 тысяч рублей, за медведя — 60 тысяч рублей и за кабана — 30 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба регионального правительства.