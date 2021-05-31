На дорогах Череповецкого района за два дня сбили двух лосей

28 и 29 мая на дорогах в Череповецком районе произошли ДТП из-за вышедших на дорогу лосей.

Так, по данным районного отдела ГИБДД, около полуночи 28 мая житель Санкт-Петербурга за рулем «Сузуки» совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть на трассе Вологда-Новая Ладога. Машина получила механические повреждения, животное погибло.

В ночь на 29 мая лось выбежал на дорогу на 402 км автодороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец перед «Киа», которым управляла 31-летняя череповчанка. Животное тоже погибло.

В облохотдепартаменте предупреждают о начале сезона активности лосей. Если вы заметили животное на дороге, не стоит сигналить или пытаться его объехать. Нужно остановиться, включить знак аварийной остановки и продолжать движение только после ухода лося с трассы.