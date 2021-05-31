Жителя Грязовца приговорили к семи годам колонии за убийство соседа в канун Нового года

В Грязовце суд огласил приговор 56-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве соседа по квартире.

По материалам дела, инцидент произошёл в доме на улице Урицкого днём 31 декабря 2020 года. Мужчины были пьяны и поссорились. В ходе конфликта обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь, отчего тот вскоре скончался на месте происшествия.

Подсудимый признал вину и сказал, что плохо помнит события того дня. Он также пояснил, что они с погибшим часто ссорились из-за шума.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.