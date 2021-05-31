Жителя Грязовца приговорили к семи годам колонии за убийство соседа в канун Нового года

31.05.2021 [Происшествия]

В Грязовце суд огласил приговор 56-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве соседа по квартире.

По материалам дела, инцидент произошёл в доме на улице Урицкого днём 31 декабря 2020 года. Мужчины были пьяны и поссорились. В ходе конфликта обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь, отчего тот вскоре скончался на месте происшествия.

Подсудимый признал вину и сказал, что плохо помнит события того дня. Он также пояснил, что они с погибшим часто ссорились из-за шума.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: убийство, пьянка, приговор, новый год

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде полицейские нашли пропавшего второклассника
Певец Игорь Николаев обзавелся лишним весом и еле ковыляет за молодой женой
Доход мэра Череповца в 2020 году выше, чем у мэра Вологды
На Кубенском озере пробило дно у катера с восемью людьми на борту
«Беда-строй»: с кем лучше не связываться при строительстве дома
Два человека погибли в результате ДТП в Никольске
«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»
«Добровольно-принудительно»: в ВоГУ студентов просят проголосовать в рамках праймериз «Единой России»
«Шевроле» и «Рено» столкнулись на Окружном шоссе в Вологде
Вологодские синоптики обещают сильное похолодание в ночь на 31 мая

Последние новости

На Онежском озере задержали браконьера, выловившего краснокнижных рыб

Ущерб от его действий составил больше 40 тысяч рублей

33
0

На пляже в парке Мира Вологды установят лежаки, но будут убирать их на ночь

«На ночь их будут убирать, чтобы целее были. С этим понятно», — пишет в соцсети начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов

35
0

В Череповце ребёнок травмировался на эскалаторе в торговом центре

Рука годовалой девочки попала в устройство. В больнице ей пришлось ампутировать часть пальца.

78
0

На дорогах Череповецкого района за два дня сбили двух лосей

28 мая ДТП произошло на трассе «Вологда-Новая Ладога», 29 мая — на дороге «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец»

115
0

В Петербурге открыта тестовая сеть 5G МегаФона для всех абонентов оператора

Тестовая зона совместного использования 4G и 5G развернута на площади 10 кв. км в районе Невского проспекта и Экспофорума и доступна всем абонентам с устройствами, поддерживающими технологию

136
0

Акции «Северстали» резко подешевели после слов вице-премьера Белоусова о сверхдоходах металлургов

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал Андрей Белоусов

199
0

Череповчанин получил 15 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней дочери

В ходе следствия он отрицал свою причастность к преступлению, но его вина была доказана

389
0

В Череповце прораб и бригадир подозреваются в краже материалов со стройки, на которой работали

Возбуждены уголовные дела

242
0

40 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

31 человек выздоровел, двое умерли

247
0

Спортсмены из Вологодской области завоевали медали на первенстве Северо-Запада по боксу

Соревнования прошли в Усинске с 25 по 29 мая

256
0

В Череповце осудили мужчину, который мешал полицейским задержать нарушительницу ПДД

Инцидент произошёл 21 февраля 2020 года. Ем назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.

366
0

В Белозерске подросток за рулем ВАЗа вылетел в кювет и врезался в дерево

В аварии пострадал 17-летний пассажир машины, а водитель скрылся с места происшествия

346
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На Онежском озере задержали браконьера, выловившего краснокнижных рыб
На пляже в парке Мира Вологды установят лежаки, но будут убирать их на ночь
В Череповце ребёнок травмировался на эскалаторе в торговом центре
На дорогах Череповецкого района за два дня сбили двух лосей
Жителя Грязовца приговорили к семи годам колонии за убийство соседа в канун Нового года
В Петербурге открыта тестовая сеть 5G МегаФона для всех абонентов оператора
Акции «Северстали» резко подешевели после слов вице-премьера Белоусова о сверхдоходах металлургов
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

2735
0
31.05.2021 [БлогоVO]

Объем работы на закладке дома-музея «Русского слова» имени Николая Рубцова — был огромный

185
0
24.05.2021 [Обзор Прессы]

Пчеловод из Вологды на "Давай поженимся"

2498
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика