Череповчанин получил 15 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней дочери

В Череповце суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании несовершеннолетней дочери.

«В ходе следствия мужчина занял позицию своей непричастности к надругательствам над 15-летней дочерью, однако его вина была подтверждена доказательствами, собранными следователями СК России по результатам тщательного расследования», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Ему назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.