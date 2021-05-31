В Череповце прораб и бригадир подозреваются в краже материалов со стройки, на которой работали

В Череповце полицейские раскрыли кражи со стройки.

Работник организации, которая ведёт строительство заявил, что водитель «Газели» пытался вывезти с территории объекта леса и металлоконструкции. 36-летний подозреваемый рассказал, что работает прорабом и хотел использовать материалы для строительства личной бани.

«Также во время работы по выявлению повторных фактов хищения сотрудниками полиции совместно с сотрудниками безопасности организации было установлено, что водитель автомобиля КАМАЗ, который осуществляет доставку стройматериалов, несколько раз погружал палеты с кирпичами и вывозил их за территорию», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Водитель КАМАЗа рассказал, что выполнял указания 54-летнего бригадира, а тот признался, что вывез со стройки 500 кирпичей, которые использовал при возведении собственного дома.

По фактам попытки кражи и кражи в отношении прораба и бригадира возбуждены уголовные дела. Каждому из них грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.