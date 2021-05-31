Спортсмены из Вологодской области завоевали медали на первенстве Северо-Запада по боксу

Вологжане не проиграли не одного финала на первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу, который прошел в Усинске с 25 по 29 мая и был посвящен к 100 образования Республики Коми.

Вологодскую область на соревнованиях представляли восемь спортсменов, шесть мужчин; Евгений Шмидт, Юрий Цапко, Святослав Жигульский, Дмитрий Поляк, Илгар Джафаров (все "Школа боевых искусств"), Ярослав Козлов (СШОР "Витязь"), а так же Карина Дружинина и Татьяна Соколова.

До финальных боев добрались пятеро из них. Карина Дружинина (весовая категория до 60 кг.) и Татьяна Соколова (до 64 кг.) одержали победы среди женщин, соответственно над представительницами Ленинградской области Татьяной Варзарь и Людмилой Лященко.

В мужской сетке турнира, вологжанин Дмитрий Поляк в финале весовой категории до 81 кг. был сильнее тезки Загребина из Калиниграда. А финал весовой категории до 91 кг. получился и вовсе вологодским, череповчанин Илья Квасников встречался с вологжанином Илгаров Джафаровым. Победу в этом противостоянии одержал боец из города металлургов, а у Джафарова - серебро.