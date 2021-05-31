В Череповце осудили мужчину, который мешал полицейским задержать нарушительницу ПДД

В Череповце суд вынес приговор 38-летнему местному жителю Артуру Г., признанному виновным в оскорблении и угрозе применении насилия к полицейским.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл 21 февраля 2020 года у торгово-делового комплекса на улице Максима Горького, 32. В тот день наряд ДПС задержал женщину, которая нарушила ПДД, перебегая дорогу не по «зебре». Подсудимый подошёл к полицейским и, снимая свои действия на видео, стал с ними ругаться.

«В присутствии посторонних мужчина оскорбил инспекторов ДПС и высказал в адрес одного из них угрозу применения насилия. Уже из дома он разместил видеозапись задержания П. и общения с сотрудниками полиции на YouTube и опубликовал ссылки на нее в социальной сети „ВКонтакте“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.