Мошенники похитили со счёта пенсионера из Вологодского района 138 тысяч рублей

71-летний житель Вологодского района стал жертвой мошенников. Он рассказал полицейским, что с его счёта списали деньги.

«Мошенники посредством сети Интернет, используя сайт-дублер одного из банков, получили необходимые данные и списали со счета потерпевшего 138 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки полицейские зарегистрировали три заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила больше 147 тысяч рублей.