Упавшего на заброшенной стройке в Череповце мальчика выписали из больницы

В Череповце выписали из больницы 13-летнего мальчика, получившего множественные переломы нижней и верхней челюстей в результате падения на заброшенной стройке. Ранее ему провел операцию челюстно-лицевой хирург из Москвы.

— Сейчас он находится дома под наблюдением врачей. На момент выписки его состояние оценивалось, как удовлетворительное. Он может сам есть и ходить. Есть небольшие проблемы с открыванием челюсти. Дальше его будут наблюдать челюстно-лицевые хирурги из Москвы, — сообщает Город Че.

NewsVo сообщал, что 25 марта спасателям позвонил прохожий, который услышал стоны со стройки на перекрестке улицы Сталеваров и проспекта Победы в Череповце. Приехавшие на место специалисты увидели, что мальчик упал в подвал с перекрытий пятого этажа. Его подняли и передали «скорой помощи». У ребенка был диагностирован перелом костей черепа, ушибы легкого и почек, перелом челюсти. Мальчик был введен в медикаментозную кому. По факту травмирования ребенка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью). Выяснилось, что на объект вместе с приятелем пострадавший проник через отверстие в заборе.